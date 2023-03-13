"Ювентус" піднявся на сьоме місце в Серії А.

У неділю, 12 березня, відбувся поєдинок 26-го туру італійської Серії А, в якому "Ювентус" протистояв "Сампдорії".

Матч проходив на стадіоні "Альянц" і завершився перемогою туринського гранда з рахунком 4:2.

Футболістам "Юве" вдалося відкрити рахунок у грі на 11-й хвилині - гол забив бразильський захисник Бремер. На 26-й хвилині півзахисник Адрієн Рабьо збільшив перевагу "старої синьйори". На 31-й хвилині захисник гостей Томмазо Ауджелло відіграв один м'яч. А вже через хвилину "Сампдорія" зрівняла рахунок - голом відзначився півзахисник Філіп Джурічіч.

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Однак взяти очки в цій грі "Сампдорії" все ж не судилося. На 64-й хвилині Адрієн Рабьо оформив дубль і знову вивів "Юве" вперед, а на 90+4-й хвилині півзахисник Матіас Суле забив четвертий м'яч туринців, встановивши підсумковий рахунок.

"Ювентус" - "Сампдорія" - 4:2

Голи: Бремер, 11, Рабіо, 26, 64, Суле, 90+4 - Ауджелло, 31, Джурічіч, 32

"Ювентус": Перін, Бремер (Ругані 84), Бонуччі (Куадрадо 46), Даніло, Де Шильо (Гатті 87), Барренечеа (Локателлі 46), Рабіо, Фаджолі, Костіч, Міретті (Суле 73), Влахович

"Сампдорія": Турк, Аміоне, Гюнтер, Нуйтінк (Паолетті 76), Дзанолі, Рінкон (Малагріда 82), Вінкс, Ауджелло (Мурру 73), Леріс, Джурічіч (Хесе 73), Габб'ядіні

Попередження Фаджолі - Рінкон

Огляд матчу:

Завдяки перемозі в цій грі "Ювентус" набрав 38 очок і піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. "Сампдорія" знаходиться на 20-му рядку, заробивши 12 очок. Турнірну таблицю очолює "Наполі", в активі якого 68 балів.

Нагадаємо, через фінансові махінації з "Ювентуса" зняли 15 очок в чемпіонаті Італії.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти міланського "Інтера", а "Сампдорія" зустрінеться з "Вероною". Обидва матчі відбудуться 19 березня.

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