Перемогу "Ювентусу" приніс точний удар французького хавбека Адрієна Рабьо.

У суботу, 30 грудня, відбувся центральний поєдинок 18-го туру італійської Серії А, в якому "Ювентус" приймав "Рому".

Гра проходила на стадіоні "Альянц" і завершилася перемогою туринського клубу.

Результат цієї зустрічі вирішив всього один гол, автором якого став Адрієн Рабьо. Французький півзахисник забив на 47-й хвилині з передачі сербського форварда Душана Влаховича.

Відео дня

"Ювентус" - "Рома" - 1:0

Гол: Рабьо 47

"Ювентус": Щенсни, Гатті, Бремер, Данило, Веа, Маккенні (Ругані 90 + 5), Локателлі, Рабьо, Костич (Ілінг-Джуніор 76), Влахович (Мілік 76), Йілдіз (К'єза 66)

"Рома": Патрісіу, Льоренте, Манчіні, Ндіка, Р. Крістенсен, Крістанте, Паредес (Ель-Шаараві 74), Бове (Лоренцо Пеллегріні 64), Залевскі (Азмун 80), Лукаку, Дібала

Попередження: Локателлі 77 - Паредес 68

"Ювентус" набрав 43 очки і займає друге місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Рома" з 28 балами йде на сьомій сходинці.

У наступному турі чемпіната Італії "Ювентус" зіграє проти "Салернітани", а "Рома" зустрінеться з "Аталантою".

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