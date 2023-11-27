Міланський "Інтер" зберіг лідерство в чемпіонаті Італії.

У неділю, 26 листопада, відбувся центральний поєдинок 13-го туру італійської Серії А, в якому "Ювентус" протистояв міланському "Інтеру".

Гра проходила на стадіоні "Альянс" і завершилася внічию.

Рахунок у матчі був відкритий на 27-й хвилині - сербський форвард "Ювентуса" Душан Влахович забив після передачі Федеріко К'єзи. На 33-й хвилині "Інтеру" вдалося зрівняти рахунок - м'яч у сітку воріт з передачі Маркуса Тюрама відправив Лаутаро Мартінес.

Відео дня

"Ювентус" - "Інтер" - 1:1

Голи: Влахович, 27 - Лаутаро Мартінес, 33

"Ювентус": Щенсни, Гатті, Бремер, Ругані, Камбіазо, Рабіо, Ніколуссі Кавілья (Локателлі 60), Маккенні, Костич (Сандро 89), Влахович (Мілік 80), К'єза (Кен 80)

"Інтер": Зоммер, Дарміан, Де Фрай, Ачербі, Думфріз (Куадрадо 70), Чалханоглу (Асллані 83), Барелла (Фраттезі 88), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 89), Лаутаро Мартінес

Попередження: Камбіазо 11, Костич 79 - Куадрадо 75

Огляд матчу:

Міланський "Інтер" набрав 32 очки і займає перше місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Ювентус" з 30 балами йде на другій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти "Монци", а "Інтер" зустрінеться з "Наполі".

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