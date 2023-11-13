У неділю, 12 листопада, відбувся поєдинок 12-го туру італійської Серії А, в якому "Інтер" приймав "Фрозіноне".
Гра проходила на стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершився впевненою перемогою міланського клубу.
Рахунок у грі був відкритий на 43-й хвилині - Федеріко Дімарко відправив м'яч у сітку воріт суперника божевільним ударом з дальньої дистанції. У дебюті другого тайму перевагу "Інтера" подвоїв Хакан Чалханоглу, який ралізував пенальті на 48-й хвилині.
"Інтер" - "Фрозіноне" - 2:0
Голи: Дімарко, 43, Чалханоглу, 48, пен
"Інтер": Зоммер, Дарміан, Ачербі, А. Бастоні, Думфріз (Де Фрай 61), Чалханоглу (Сенсі 81), Барелла, Мхітарян (Фраттезі 69), Дімарко (Аугусто 81), Тюрам (Арнаутович 71), Лаутаро Мартінес
"Фрозіноне": Тураті, Монтерізі, Околі, Маркіцца, Лірола (Ібрагімович 55), Маццітеллі (Брешіаніні 35), Барренечеа (Казо 81), Ойоно, Суле, Рейньєр (Жорже 81), Чуні (Хеддіра 55)
Попередження: Брешіаніні 71
Огляд матчу:
Міланський "Інтер" набрав 31 бал і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Фрозіноне" з 15 очками йде на 12-й сходинці.
У наступному турі італійської Серії А "Інтер" зіграє проти туринського "Ювентуса", а "Фрозіноне" зустрінеться з "Дженоа".