Міланський "Інтер" йде на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

У неділю, 12 листопада, відбувся поєдинок 12-го туру італійської Серії А, в якому "Інтер" приймав "Фрозіноне".

Гра проходила на стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершився впевненою перемогою міланського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на 43-й хвилині - Федеріко Дімарко відправив м'яч у сітку воріт суперника божевільним ударом з дальньої дистанції. У дебюті другого тайму перевагу "Інтера" подвоїв Хакан Чалханоглу, який ралізував пенальті на 48-й хвилині.

Відео дня

"Інтер" - "Фрозіноне" - 2:0

Голи: Дімарко, 43, Чалханоглу, 48, пен

"Інтер": Зоммер, Дарміан, Ачербі, А. Бастоні, Думфріз (Де Фрай 61), Чалханоглу (Сенсі 81), Барелла, Мхітарян (Фраттезі 69), Дімарко (Аугусто 81), Тюрам (Арнаутович 71), Лаутаро Мартінес

"Фрозіноне": Тураті, Монтерізі, Околі, Маркіцца, Лірола (Ібрагімович 55), Маццітеллі (Брешіаніні 35), Барренечеа (Казо 81), Ойоно, Суле, Рейньєр (Жорже 81), Чуні (Хеддіра 55)

Попередження: Брешіаніні 71

Огляд матчу:

Міланський "Інтер" набрав 31 бал і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Фрозіноне" з 15 очками йде на 12-й сходинці.

У наступному турі італійської Серії А "Інтер" зіграє проти туринського "Ювентуса", а "Фрозіноне" зустрінеться з "Дженоа".

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