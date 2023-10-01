Лаутаро Мартінес забив 9 голів у 7 іграх у поточному сезоні чемпіонату Італії.

У суботу, 30 вересня, відбувся поєдинок сьомого туру чемпіонату Італії з футболу, в якому "Салернітана" приймала міланський "Інтер".

Гра проходила на стадіоні "Арекі" і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:0.

Перший тайм цієї зустрічі завершився внічию і без забитих голів. А ось у другій половині зустрічі у ворота "Салернітани" влетіли відразу чотири м'ячі.

Відео дня

Всі чотири голи записав собі в актив аргентинський нападник Лаутаро Мартінес, який з'явився на полі на 55-й хвилині. Всі голи він забив за останні півгодини гри, відзначившись на 62-й, 77-й, 85-й і 89-й хвилинах.

"Салернітана" - "Інтер" - 0:4

Голи: Мартінес, 62, 77, 85, 89

Огляд матчу:

Відзначимо, що Лаутаро Мартінес став першим футболістом в історії Серії А, який записав на свій рахунок покер, вийшовши на поле по ходу матчу. У поточному сезоні Серії А на рахунку аргентинця 9 голів і одна гольова передача.

Нагадаємо, Мартінес є чинним чемпіоном світу з футболу. У 2022 році він у складі збірної Аргентини став переможцем мундіалю в Катарі.

Додамо, що міланський "Інтер" займає перше місце в турнірній таблиці Серії А з 18 очками. "Салернітана" з 3 балами йде на 19-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії "Інтер" зіграє проти "Болоньї", а "Салернітана" зустрінеться з "Монцою".

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