"Гірники" програли італійському "Інтеру".

Донецький "Шахтар" U-19 зазнав першої поразки в розіграші Юнацької ліги УЄФА. "Гірники" в Києві поступилися міланському "Інтеру".

Єдиний гол був забитий в середині першого тайму. "Інтер" міг відзначитися ще раз, але "Шахтар" врятувала штанга.

"Шахтар", у якого 3 очки, пропустив "Інтер" в турнірній таблиці. Міланський клуб після двох турів набрав 4 очки.

"Шахтар "(Донецьк) - "Інтер" (Мілан) - 0:1

Гол: Касадеї 31

"Шахтар": Твардовський, Булеза, Фаріна, Козик, Капінус, Гулько, Векленко (Пушкарьов 85), Сігєєв, Лосенко (Бако 83), Глущенко, Гончарук (Погорілий 83)

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Нагадаємо, що в 1-му турі "Шахтар" розгромив однолітків з "Шерифа" (5:0).

"Шахтар" у Юнацькій Лізі УЄФА: що потрібно знати

"Шахтар", як і основна команда "гірників", виступає в одній групі з "Шерифом", "Інтером" і мадридським "Реалом".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

У 3-му турі "Шахтар" U-19 прийматиме "Реал".

Автор: Антон Дудар