"Гірники" без проблем розібралися з "Шерифом".

"Шахтар" U-19 стартував у Юнацькій лізі УЄФА. Юні "гірники" на виїзді зіграли з молдавським "Шерифом".

Матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 5:0.

"Шериф "U-19 - "Шахтар" U-19 - 0:5

Голи: Векленко, 37, Сігєєв, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68, Погорілий, 90

Нагадаємо, що раніше київське "Динамо" також стартувало в Юнацькій лізі УЄФА з розгромної перемоги.

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"Шахтар" у Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати

"Шахтар", як основна команда "гірників", виступає в одній групі з "Шерифом", "Інтером" і мадридським "Реалом".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

У 2-му турі "Шахтар" U-19 28 вересня зіграє в гостях з "Реалом".

Автор: Антон Дудар