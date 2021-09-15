Гравці Шахтаря / фото ФК Шахтар
"Шахтар" U-19 стартував у Юнацькій лізі УЄФА. Юні "гірники" на виїзді зіграли з молдавським "Шерифом".
Матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 5:0.
"Шериф "U-19 - "Шахтар" U-19 - 0:5
Голи: Векленко, 37, Сігєєв, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68, Погорілий, 90
Нагадаємо, що раніше київське "Динамо" також стартувало в Юнацькій лізі УЄФА з розгромної перемоги.
Читайте такожУкраїнський клуб проти українського тренера: анонс матчу Ліги чемпіонів Шериф - Шахтар
"Шахтар" у Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати
- "Шахтар", як основна команда "гірників", виступає в одній групі з "Шерифом", "Інтером" і мадридським "Реалом".
- Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.
- У 2-му турі "Шахтар" U-19 28 вересня зіграє в гостях з "Реалом".