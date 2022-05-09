Давід Нерес так і не зіграв жодного офіційного матчу у складі "Шахтаря".

Зірковий півзахисник донецького "Шахтаря" Давід Нерес близький до переїзду в португальський чемпіонат.

Як повідомляє видання A Bola, лісабонська "Бенфіка" погодила з "гірниками" трансфер бразильського футболіста.

Відзначається, що переговори клубів пройшли досить легко в тому числі через наявність трансферної заборгованості "Шахтаря" по Педріньо, за перехід якого "гірники" заплатили "Бенфіці" тільки два мільйони з 18.

Єдиною перешкодою для остаточного оформлення угоди є зарплата Нереса. Португальський гранд не готовий платити бразильцеві більше 3 мільйонів євро на рік "чистими", які той отримує в українському клубі, а тому хоче домогтися від Нереса поступок в переговорному процесі.

Нагадаємо, Нерес став гравцем "Шахтаря" в січні, однак не встиг дебютувати за донецький клуб в офіційних матчах через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, унаслідок якого футбольний сезон в Україні був завершений достроково.

На зимових зборах Нерес відзначився чотирма забитими голами за "Шахтар" і став найкращим бомбардиром команди.

За перехід 25-річного Нересу "Шахтар" заплатив "Аяксу" 12 мільйонів євро.

Давид Нерес: кар'єра