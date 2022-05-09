Зірковий півзахисник донецького "Шахтаря" Давід Нерес близький до переїзду в португальський чемпіонат.
Як повідомляє видання A Bola, лісабонська "Бенфіка" погодила з "гірниками" трансфер бразильського футболіста.
Відзначається, що переговори клубів пройшли досить легко в тому числі через наявність трансферної заборгованості "Шахтаря" по Педріньо, за перехід якого "гірники" заплатили "Бенфіці" тільки два мільйони з 18.
Єдиною перешкодою для остаточного оформлення угоди є зарплата Нереса. Португальський гранд не готовий платити бразильцеві більше 3 мільйонів євро на рік "чистими", які той отримує в українському клубі, а тому хоче домогтися від Нереса поступок в переговорному процесі.
Нагадаємо, Нерес став гравцем "Шахтаря" в січні, однак не встиг дебютувати за донецький клуб в офіційних матчах через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, унаслідок якого футбольний сезон в Україні був завершений достроково.
На зимових зборах Нерес відзначився чотирма забитими голами за "Шахтар" і став найкращим бомбардиром команди.
За перехід 25-річного Нересу "Шахтар" заплатив "Аяксу" 12 мільйонів євро.
Давид Нерес: кар'єра
- Нерес є вихованцем бразильського клубу "Сан-Паулу".
- В амстердамський "Аякс" бразилець перебрався в 2017 році за 12 мільйонів євро.
- У цьому сезоні вінгер провів 22 матчі, відзначився чотирма голами і двома асистами.
- Всього за "Аякс" Нерес зіграв 180 матчів у всіх турнірах, відзначившись при цьому 47 забитими голами і 41 результативною передачею.
- У складі "Аякса" Нерес двічі виграв чемпіонат Нідерландів і двічі був переможцем Кубка Нідерландів, дійшов до фіналу Ліги Європи в сезоні 2016/2017. А в сезоні 2018/2019 Нерес грав разом з "Аяксом" у півфіналі Ліги чемпіонів.
- Давид провів 7 поєдинків за національну збірну Бразилії і забив один гол.