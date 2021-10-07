Збірна Німеччини готується зіграти з Румунією / фото REUTERS

8 і 9 жовтня пройдуть чергові матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. 

Розклад матчів 7-го туру

8 жовтня

Група Е

21.45. Естонія - Білорусь

21.45. Чехія - Уельс

Група G

21.45. Гібралтар - Чорногорія

21.45. Латвія - Нідерланди

21.45. Туреччина - Норвегія

Група Н

21.45. Мальта - Словенія

21.45. Кіпр - Хорватія

21.45. Росія - Словаччина

Група J

21.45. Ліхтенштейн - Північна Македонія

21.45. Ісландія - Вірменія

21.45. Німеччина - Румунія

9 жовтня

Група А

19.00. Азербайджан - Ірландія

21.45. Люксембург - Сербія

Група В

19.00. Швеція - Косово

19.00. Грузія - Греція

Група С

16.00. Литва - Болгарія

21.45. Швейцарія - Північна Ірландія

Група D

16.00. Казахстан - Боснія і Герцеговина

19.00. Фінляндія - УКРАЇНА

Група F

19.00. Шотландія - Ізраїль

21.45. Фарерські острови - Австрія

21.45. Молдова - Данія

Група I

21.45. Андорра - Англія

21.45. Угорщина - Албанія

21.45. Польща - Сан-Марино

Читайте такожВперше в історії: українка розсудить матч за участі збірної Англії з футболу

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 
  • Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У п'яти матчах українці набрали 5 очок, завершивши всі поєдинки внічию, і займають друге місце в групі.

Автор: Антон Дудар