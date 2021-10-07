8 і 9 жовтня пройдуть чергові матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.
Розклад матчів 7-го туру
8 жовтня
Група Е
21.45. Естонія - Білорусь
21.45. Чехія - Уельс
Група G
21.45. Гібралтар - Чорногорія
21.45. Латвія - Нідерланди
21.45. Туреччина - Норвегія
Група Н
21.45. Мальта - Словенія
21.45. Кіпр - Хорватія
21.45. Росія - Словаччина
Група J
21.45. Ліхтенштейн - Північна Македонія
21.45. Ісландія - Вірменія
21.45. Німеччина - Румунія
9 жовтня
Група А
19.00. Азербайджан - Ірландія
21.45. Люксембург - Сербія
Група В
19.00. Швеція - Косово
19.00. Грузія - Греція
Група С
16.00. Литва - Болгарія
21.45. Швейцарія - Північна Ірландія
Група D
16.00. Казахстан - Боснія і Герцеговина
19.00. Фінляндія - УКРАЇНА
Група F
19.00. Шотландія - Ізраїль
21.45. Фарерські острови - Австрія
21.45. Молдова - Данія
Група I
21.45. Андорра - Англія
21.45. Угорщина - Албанія
21.45. Польща - Сан-Марино
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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У п'яти матчах українці набрали 5 очок, завершивши всі поєдинки внічию, і займають друге місце в групі.