Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 7-го туру

Збірна України в цьому турі зіграє проти Фінляндії.

8 і 9 жовтня пройдуть чергові матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Розклад матчів 7-го туру 8 жовтня Група Е 21.45. Естонія - Білорусь 21.45. Чехія - Уельс Група G 21.45. Гібралтар - Чорногорія 21.45. Латвія - Нідерланди 21.45. Туреччина - Норвегія Група Н 21.45. Мальта - Словенія 21.45. Кіпр - Хорватія 21.45. Росія - Словаччина Група J 21.45. Ліхтенштейн - Північна Македонія 21.45. Ісландія - Вірменія 21.45. Німеччина - Румунія 9 жовтня Група А 19.00. Азербайджан - Ірландія 21.45. Люксембург - Сербія Група В 19.00. Швеція - Косово 19.00. Грузія - Греція Група С 16.00. Литва - Болгарія 21.45. Швейцарія - Північна Ірландія Група D 16.00. Казахстан - Боснія і Герцеговина 19.00. Фінляндія - УКРАЇНА Група F 19.00. Шотландія - Ізраїль 21.45. Фарерські острови - Австрія 21.45. Молдова - Данія Група I 21.45. Андорра - Англія 21.45. Угорщина - Албанія 21.45. Польща - Сан-Марино Читайте такожВперше в історії: українка розсудить матч за участі збірної Англії з футболу Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У п'яти матчах українці набрали 5 очок, завершивши всі поєдинки внічию, і займають друге місце в групі. Автор: Антон Дудар

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