Латвійські збірні не гратимуть з командами РФ і Білорусі, навіть якщо ті виступають в нейтральному статусі.

У четвер, 1 лютого, Сейм Латвії прийняв поправки до законодавства, які забороняють спортивним командам країни грати проти збірних РФ і Білорусі.

Ця заборона діятиме, навіть якщо російські та білоруські команди змагатимуться під нейтральними прапорами, повідомляє портал Lsm.lv.

Заборона стосується ігрових видів спорту дорослих, молодіжних та юніорських вікових груп.

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Також повідомляється, що Латвія не може організовувати змагання збірних з командних видів спорту, в яких під своїм прапором або в нейтральному статусі виступатимуть команди РФ або Білорусі.

"Основна мета прийнятих поправок до закону - ще раз підкреслити солідарність Латвії з Україною і фундаментально заблокувати будь-які спроби Росії узаконити свої військові злочини через спортивну індустрію.

Основна ідея поправок до закону про спорт полягає в тому, щоб на національному законодавчому рівні визначити, що латвійські команди з ігрових видів спорту, наприклад, з баскетболу, футболу або хокею, не можуть проводити взаємні ігри з російськими та білоруськими командами країни-агресора, ні самі по собі, ні на нейтральному полі.

Це означає, що в разі, якщо буде встановлено, що збірній Латвії доведеться грати проти Росії або Білорусії, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство", - йдеться в повідомленні прес-служби Сейму.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив спортсменів РФ і Білорусі на Олімпіаду-2024 в нейтральному статусі.

У МОК стверджують, що до участі в ОІ-2024 допустять "дуже обмежене число спортсменів", а на Олімпійських іграх в Парижі ні на одному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація Росії або Білорусі.

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