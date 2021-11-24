Київський клуб завершує сезон у Лізі чемпіонів на останньому місці в групі.

Київське "Динамо" завершує груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 на останньому місці у своїй групі.

Свій матч 5-го туру групового етапу ЛЧ "Динамо" в рідних стінах програло мюнхенській "Баварії". Киянам вдалося забити свій перший гол у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, але цього виявилося замало, щоб взяти очки.

В іншому матчі цієї групи "Бенфіка" на виїзді проти "Барселони" зуміла вистояти нічию.

Читайте такожКритикував суддів, хвалив своїх гравців: що говорив Луческу після матчу Динамо - БаваріяТаким чином, за підсумками п'ятого туру в активі "Динамо" одне набране очко і останнє місце в турнірній таблиці. "Бенфіка" має 5 набраних балів і навіть якщо кияни зможуть в останньому турі виграти у португальського клубу, це не допоможе їм наздогнати "орлів". Отже, шансів на євровесну більше немає, підопічні Луческу можуть сконцентруватися на внутрішніх змаганнях.

Відзначимо, що "Баварія" достроково посіла перше місце в групі, а в останньому турі за останню путівку в ЛЧ боротимуться "Бенфіка" і "Барселона".

У заключному 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє проти "Бенфіки" 8 грудня, а "Баварія" прийме "Барселону".

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-офф турніру вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Володимир Медяник