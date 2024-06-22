На перформанс зібралися сотні польських фанатів.

У Берліні футбольні вболівальники збірної Польщі прийшли до будівлі посольства РФ у Німеччині, щоб проскандувати образливу кричалку.

Присутніх біля російської дипмісії було кілька сотень. Усі вони були одягнені у футболки з атрибутикою національної збірної. У руках у них був гучномовець, барабани та інші інструменти.

Євро-2024

Напередодні збірна Польщі в Берліні на Olympiastadion зазнала поразки від збірної Австрії з рахунком 3:1 і першою серед усіх команд втратила шанси на вихід із групи до наступного етапу європейської першості з футболу.

21 червня, збірна України в складному матчі здобула першу перемогу на Євро-2024. У грі другого туру групового раунду підопічні Сергія Реброва перемогли команду Словаччини з рахунком 2:1.

Футболісти збірної України дали оцінку перемозі над командою Словаччини у другому турі групового раунду Євро-2024. Зокрема, автор переможного м'яча Роман Яремчук зазначив, що йшов цілий рік до цього голу.

Тим часом нападник "синьо-жовтих" Артем Довбик наголосив, що дії збірної в другому таймі мають слугувати взірцем для подальших звершень.

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