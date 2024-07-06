Як і напередодні Франція з Португалією, команди визначали переможця в серії післяматчевих пенальті.

Збірні Англії та Швейцарії у протистоянні в Дюссельдорфі визначили третього півфіналіста футбольного Євро-2024. Сильнішими виявилися підопічні Гарета Саутгейта.

Перший тайм розчарував футбольних гурманів - за 5 хвилин команди не сторили жодного по-справжньому гольового моменту.

По перерві малюнок гри мало чим змінився - суперники грали обережно, а м'яч здебільшого перебував у середній частині поля.

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Тож гол форварда швейцарців Бреля Емболо став справжнім громом серед ясного неба.

Щоправда, вже за кілька хвилин нападник Букайо Сака встановив статус-кво і перевів гру в додатковий час - 1:1.

В екстратаймах команди обмінялися кількома випадами, втім, до голу справа не дійшла, тож доля гри вирішувалася в серії пенальті. У "футбольній лотереї" більше пощастило англійцям - 5:3.

Таким чином, 10 липня збірна Англії в Дортмунді зустрінеться з переможцем останнього чвертьфінального протистояння на Євро-2024, в якому зійдуться команди Нідерландів та Туреччини. Ця гра відбудеться вже сьогодні, початок - о 22:00.

Євро-2024 - останні новини

Напередодні визначилися перша пара півфіналістів Євро-2024. Збірна Франції в серії пенальті перемогла збірну Португалії у другому чвертьфіналі Євро-2024. Основний час закінчився з рахунком 0:0, а в додатковий час команди голи також не забивали.

Серія післяматчевих пенальні закінчилась з рахунком 5:3 накористь французів. Єдиний пенальті не реалізував Фелікс, який вийшов на заміну, влучивши у штангу воріт.

Раніше Німеччина та Іспанія розіграли першу путівку до півфіналу Євро-2024. Матч, який пройшов у Штутгарті, завершився з рахунком 1:1 у основний час, а під завісу екстра-часу іспанці таки дотиснули господарів турніру.

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