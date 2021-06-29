Шостий президент звернувся до команди за допомогою відеозв'язку.

Президент України Володимир Зеленський, який запустив флешмоб до матчу Євро-2020 між збірними Швеції та України, зателефонував у табір національної команди.

Про це стало відомо з Twitter голови держави.

"Мав приємну розмову - подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія П'ятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", - зазначено у дописі Зеленського.

Нагадаємо, що гарант Конституції емоційно відреагував на вихід України до плей-оф.

Читайте такожШвеція - Україна: як зараз виглядає хлопчик, який став героєм "вірусного" відео на Євро-2012

Швеція - Україна: перед матчем

Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.

У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.

Вже відомо, який арбітр розсудить поєдинок між шведами та українцями.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін