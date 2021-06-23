Швеція - Польща / фото REUTERS
Збірні Швеції та Польщі провели матч 3-го туру групового етапу Євро-2020.
Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь скандинавської команди.
Швеція - Польща - 2:2
Голи: Форсберг, 2, 59, Классон, 90+4 - Левандовські, 61, 84
Швеція: Ульсен, Лустіг (Крафт, 68), Ліндельоф, Даніельсон, Аугустінссон, Екдаль, К. Ульссен, С. Ларссон, Форсберг (Классон, 77), Квайсон (Кулусевскі, 56), Ісак (Берг, 68)
Польща: Щенсни, Берешинськи, Глік, Беднарек, Криховяк (Плахета, 79), Кліх (Козловські, 73), Южвяк (Шверчок, 61), Свідерски, Зеліньськи, Пухач (Франковски, 46), Левандовські
Відео огляд першого тайму.
Євро-2020: група Е
- Матчі групи Е проходять в Санкт-Петербурзі й Севільї.
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