"Фурія Роха" другу гру поспіль зіграла внічию.

В групі E завершили грати друге коло. В місті Севілья Іспанія приймала команду Польщі.

В першому таймі Іспанія володіла м'ячем 71% ігрового часу й виглядала трошки краще, ніж суперник. На 25-й хвилині вінгер "Фурії Рохи" Херард Морено прорвався в центр, виконав розкішну передачу на Альваро Морату і зірковий форвард "Ювентуса" відкрив рахунок в зустрічі. Арбітр спершу зафіксував офсайд, але після консультації з відеоасистентом ухвалив рішення зарахувати взяття воріт. Отож, на перерву команди пішли за мінімальної переваги збірної Іспанії.

У другій половині зустрічі Польща змогла відігратися. Найкращий бомбардир світу Роберт Левандовські на 54-й хвилині відновив паритет. А на 57-й хвилині лідер іспанців Морено не реалізував пенальті. Іспанія продовжувала тиснути, але конвертувати своє територіальне домінування в забиті м'ячі так і не змогла.

Іспанія - Польща - 1:1

Голи: Мората, 25 - Левандовські, 54

Іспанія: Сімон, Ляпорт, П. Торрес, Льоренте, Альба, Коке (Руїс, 68), Родрі, Ольмо (Ф. Торрес, 61), Педрі, Морено (Сарабія, 68), Мората (Оярсабаль, 87)

Польща: Щенсни, Беднарек (Давидович, 85), Глік, Берешиньськи, Свідерські (Франковські, 67), Кліх (Козловські, 55), Модер (Лінетті, 85), Зелінські, Юзвяк, Пихач, Левандовські

Нереалізований пенальті: Морено, 57 (штанга)

Відео першого голу.

Відео другого голу.

Відео незабитого пенальті.

Євро-2020: група Е

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін