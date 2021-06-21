"Помаранчевий апельсин" з першого місця вийшов до плей-оф чемпіонату Європи.

Поки Україна ганебно поступалася Австрії, в паралельному поєдинку групи С збірна Нідерландів спокійно розібралася з дебютантом великих турнірів - Північною Македонією.

В першому таймі рахунок відкрив Мемфіс Депай, котрий декількома днями раніше підписав контракт з "Барселоною". А в другому таймі капітан Нідерландів Джоржиньо Вейналдум оформив дубль, при чому обидва рази йому асистував саме Депай. Лідер "помаранчевих" теж цим літом змінив клубну прописку.

В підсумку на табло рахунок 0:3 на користь Нідерландів.

Північна Македонія - Нідерланди - 0:3

Голи: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58

Північна Македонія: Дімітрієвськи, С. Рістовскі, Д. Велкоскі, Мусліу, Аліоскі, Барді (Стояновскі, 78), Адемі (Ніколов, 78), Трічковскі (Чурлінов, 56), Ельмас, Трайковскі (Хасані, 68), Пандев (Костадінов, 69)

Нідерланди: Стекеленбург, Думфріс (Бергхейст, 46), де Врей (Тімбер, 46), де Лігт, Блінд, ван Аанхольт, Ф. де Йонг (Гакпо, 79), Вейналдум, Граввенберх, Депай (Промес, 66), Мален (Вегхорст, 66)

Відео огляд першого тайму. Відео доповнюється.

Євро-2020: група С

Нідерланди фінішували на груповому етапі з максимальним результатом (9 очок), а Північна Македонія - без набраних очок.

Збірна України за підсумками групового етапу набрала 3 очки і посіла третє місце в групі. Тепер для виходу в плей-офф "жовто-синім" залишається сподіватися на те, що вони потраплять в число найкращих третіх місць, проте з 3 очками шанси на це не надто високі.

У Австрії - 6 очок і друга позиція. Австрійці вийшли в плей-офф, де зіграють з Італією.

Матчі групи С проходили в Амстердамі та Бухаресті.

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Автор: Артем Будрін