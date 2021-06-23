Гра запам'яталася контроверсійними рішеннями арбітра.

В одному з завершальних поєдинків третього туру Євро-2020 зустрілися чемпіони Європи та чемпіони світу.

Дубль оформили гравці пов'язані з мадридським "Реалом". Двічі вразив ворота португальців лідер "вершкових" Карім Бензема. І так само двічі відзначився легендарний екс-футболіст "Реала" Кріштіану Роналду. Таким чином, він встановив історичне досягнення, забивши 109 голів у футболці збірної.

Португалія - Франція - 2:2

Голи: Роналду, 31, (пенальті), 60, (пенальті) - Бензема, 45+2, (пенальті), 47

Португалія: Патрісіу, Семеду (Далот, 79), Діаш, Пепе, Геррейру, Моутінью (Невеш, 73), Данілу (Пальїнья, 46), Санчеш, Бернарду Сілва (Бруну Фернандеш, 73), Роналду, Жота

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Кімпембе, Ернандес (Дінь, 46, Рабьо, 52), Канте, Погба, Толіссо (Коман, 66), Мбаппе, Бензема

Відео огляд першого тайму.

Євро-2020: група F

Групу F на Євро-2020 називають "групою смерті". До неї потрапили збірні Франції, Німеччини, Португалії та Угорщини.

В першому турі Франція перемогла Німеччину, а Португалія - Угорщину. Наразі турнірна таблиця в цьому квартеті виглядає так.

Матчі цієї групи проходять у Мюнхені та Будапешті.

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Автор: Артем Будрін