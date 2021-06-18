Лука Модріч та Домагой Віда - провідні хорватські футболісти / фото REUTERS

18 червня на Євро-2020, який стартував 11 червня, пройде три поєдинки в рамках другого тура. Хорватія, яка мінімально поступилася у першому турі Англії, спробує набрати собі перші очки в скарбничку, а Словаччина буде доводити всім, що їхня перемога над Польщею - це не випадковість.

Розклад матчів

16.00. Група Е. Швеція - Словаччина

Трансляція - телеканал "Футбол 1", "Футбол 2"

19.00. Група D. Хорватія - Чехія

Трансляція - "Футбол 1", "Футбол 2"

22.00. Група D. Англія - Шотландія

Трансляція - телеканал "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2"

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Євро-2020: що потрібно знати

  • Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Турнір стартував 11 червня - церемонія відкриття пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

  • Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

  • Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

  • Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.

  • Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.

  • Євро-2020: результати всіх матчів турніру, положення команд.

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Автор: Артем Будрін