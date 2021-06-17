17 червня на Євро-2020, який стартував 11 червня, пройде три поєдинки в рамках другого тура. Бельгія спробує обіграти Данію, а Україна поміряється силами з Північною Македонією.
Розклад матчів
16.00. Група С. Україна - Північна Македонія
Трансляція - телеканал "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2"
19.00. Група В. Данія - Бельгія
Трансляція - "Футбол 1", "Футбол 2"
22.00. Група С. Нідерланди - Австрія
Трансляція - телеканал "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2"
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Євро-2020: що потрібно знати
Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Турнір стартував 11 червня - церемонія відкриття пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.
Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.
Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але трибуни дозволено заповнювати не на 100%.
Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.
Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.
Євро-2020: результати всіх матчів турніру, положення команд.
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