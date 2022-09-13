Вже в наступному сезоні Кіліан Мбаппе може перейти в інший клуб безкоштовно.

Зірковий нападник національної збірної Франції Кіліан Мбаппе в літнє міжсезоння уклав новий контракт з ПСЖ, відхиливши пропозицію мадридського "Реала".

Спочатку повідомлялося, що 23-річний футболіст підписав контракт з французьким грандом до літа 2025 року. Однак, як стало відомо L'Equipe, Мбаппе уклав угоду з парижанами за особливою домовленістю.

У Мбаппе з ПСЖ діє контракт за схемою 2+1, а не повноцінний трирічний договір. Таким чином, вже влітку 2024 року Кіліан може покинути ПСЖ на правах вільного агента.

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З цього випливає, що гранди європейського футболу можуть постаратися переманити гравця вже по ходу наступного сезону, якщо раніше ніхто з них не купить Мбаппе.

У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе зіграв 7 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, в яких відзначився 9 забитими голами.

Нагадаємо, після підписання нового контракту з ПСЖ, Кіліан Мбаппе став найбільш високооплачуваним футболістом у світі. За даними ЗМІ, зарплата француза в клубі за новим контрактом становить 93 млн євро. Крім того, Мбаппе отримав підписний бонус від ПСЖ у розмірі 300 млн євро.

Кіліан Мбаппе: кар'єра

Мбаппе є вихованцем ФК "Монако". Дебютував за "монегасків" форвард у 2015 році. Зіграв за "Монако" 60 матчів і забив 27 голів. Також віддав 16 асистів.

У 2017 році Мбаппе перейшов в ПСЖ. Сума трансферу склала 180 мільйонів євро.

У складі ПСЖ Кіліан зіграв 224 матчі у всіх турнірах і записав собі в актив 180 забитих голів і 88 гольових передач.

За національну збірну Франції Мбаппе зіграв 57 матчів і забив 27 голів. Він став чемпіоном світу в 2018 році.

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