Зате Вороніну та Ракицькому Алієв висловив респект.

Колишній скандальний півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв засудив дії Анатолія Тимощука та Івана Ордеця, котрі наразі перебувають в Росії та мовчать про війну.

"Тимощук, а де ти зник? Що, язик у дупу засунув чи у когось в жопі він стирчить? Патріот ти наш український. Виявляється, ти прапорці на щоках малював, щоб попонтуватися. Ордець, а ти де? Як там "Динамо" Москва? Патріоти ви *єрові.

Рак (Ракицький) і Ворона (Воронін), я знав вас мужиками і ви залишилися мужиками. Я знаю, що ви патріоти цієї країни і я впевнений, що все буде добре", - сказав Алієв.

Тимощук на цей час працює помічником тренера пітерського "Зеніту", а Ордець досі перебуває на контракті з московським "Динамо", але втратив місце в стартовому складі.

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