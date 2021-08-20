Український гравець Андрій Ярмоленко не оминув увагою завершення контракту з УАФ тренера збірної України Андрія Шевченка.
Футболіст подякував Шевченку в Instagram за роки тренування команди.
Ярмоленко переконаний, що збірна досягла висот завдяки віри в успіх її тренера.
"Мені дуже приємно згадувати останні п'ять років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком у збірній України. Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня. Все, чого ми досягли як гравці і як збірна - неможливо було зробити без натхнення, величезного заряду й віри в наш успіх", – написав спортсмен.
Подяку Ярмоленко розмістив українською та англійською мовами.
Раніше гравці записали відеозвернення до тренера, який покинув свій пост.
Відхід Шевченка та призначення нового тренера
Андрій Шевченко очолив збірну України у 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.
1 липня він опублікував заяву, в якій повідомив про те, що його контракт з УАФ підійшов до завершення. Замість нього команду тренуватиме Олександр Петраков.
Після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб у ролі тренера.