Андрій Шевченко очолив збірну України у 2016 році.

Український гравець Андрій Ярмоленко не оминув увагою завершення контракту з УАФ тренера збірної України Андрія Шевченка.

Футболіст подякував Шевченку в Instagram за роки тренування команди.

Ярмоленко переконаний, що збірна досягла висот завдяки віри в успіх її тренера.

"Мені дуже приємно згадувати останні п'ять років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком у збірній України. Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня. Все, чого ми досягли як гравці і як збірна - неможливо було зробити без натхнення, величезного заряду й віри в наш успіх", – написав спортсмен.

Подяку Ярмоленко розмістив українською та англійською мовами.

Раніше гравці записали відеозвернення до тренера, який покинув свій пост.

Відхід Шевченка та призначення нового тренера

Андрій Шевченко очолив збірну України у 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

1 липня він опублікував заяву, в якій повідомив про те, що його контракт з УАФ підійшов до завершення. Замість нього команду тренуватиме Олександр Петраков.

Після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб у ролі тренера.

Автор: Яна Ставська