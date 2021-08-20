Після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан" / REUTERS

Український гравець Андрій Ярмоленко не оминув увагою завершення контракту з УАФ тренера збірної України Андрія Шевченка.

Футболіст подякував Шевченку в Instagram за роки тренування команди.

Ярмоленко переконаний, що збірна досягла висот завдяки віри в успіх її тренера.

"Мені дуже приємно згадувати останні п'ять років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком у збірній України.  Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня.  Все, чого ми досягли як гравці і як збірна - неможливо було зробити без натхнення, величезного заряду й віри в наш успіх", – написав спортсмен.

Скріншот

Подяку Ярмоленко розмістив українською та англійською мовами.

Раніше гравці записали відеозвернення до тренера, який покинув свій пост.

Відхід Шевченка та призначення нового тренера

Андрій Шевченко очолив збірну України у 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

1 липня він опублікував заяву, в якій повідомив про те, що його контракт з УАФ підійшов до завершення. Замість нього команду тренуватиме Олександр Петраков.

Після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб у ролі тренера.

Автор: Яна Ставська