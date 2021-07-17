Вадим Шаблій спростував новини про інтерес "Фенербахче" до лідера збірної України.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, гол якого УЄФА включив до переліку найкращих на Євро-2020, не переходитиме в турецькі клуби.

Про це повідомив агент Ярмоленка Вадим Шаблій, передає "Брутальний футбол".

Турецькі мас-медіа активно сватають хавбека лондонського "Вест Хема" до "Фенербахче" та "Галатасарая", але Шаблій спростував ці фейки. Агент футболіста сказав, що жодних пропозицій не надходило, а сам Ярмоленко зараз на відпочинку після виснажливого чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що деякі турецькі джерела називали конкретні суми, які "Фенербахче" буцімто пропонував Ярмоленку. За їх версією "Фенер" готовий дати 4 мільйони євро на рік українцю, а той нібито прийняв цю пропозицію, відхиливши контракт "Галатасарая" на 2,5 мільйони євро.

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Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хему" у 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець зазнавав травм, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи і 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

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Автор: Артем Будрін