"Вест Хем" вибив з турніру чинного переможця.

В рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги зустрічалися "Вест Хем" та "Манчестер Сіті".

У складі обох команд на поле з перших хвилин вийшли українці - Андрій Ярмоленко у господарів та Олександр Зінченко у гостей.

Ярмоленка було замінено на 62-й хвилині, а Зінченко відіграв весь матч.

Доля зустрічі вирішилася в серії післяматчевих пенальті, де "Вест Хем" реалізував всі п'ять ударів, тоді як у "Сіті" вже в першому ударі не забив Філ Фоден. Зінченко в серії пенальті участі не брав.

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Таким чином, "Вест Хем" пробився до чвертьфіналу турніру, вибивши чинного переможця.

"Вест Хем" - "Манчестер Сіті" - 0:0 (по пенальті - 5:4)

"Вест Хем": Ареоля, Джонсон, Доусон, Діоп, Крессвелл, Соучек, Нобл, Ярмоленко (Боуен, 62), Лансіні (Цоуфал, 82), Масуаку (Форнальс, 62), Влашич (Бенрахма, 62)

"Манчестер Сіті": Стеффен, Вокер (Жоау Канселу, 46), Стоунз, Аке, Зінченко, Де Брюйне (Гріліш, 83), Фернандіньо, Гюндоган, Марез (Фоден, 72), Стерлінг, Палмер (Жезус, 76)

Відео серії пенальті

Кубок Англійської ліги: хто ще пробився до чвертьфіналу

Вже відомі всі вісім учасників наступної стадії турніру. В інших матчах обійшлося без сенсацій.

В 1/4 фіналу зіграють "Челсі", "Арсенал", "Сандерленд", "Брентфорд", "Вест Хем", "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Лестер".

Автор: Антон Дудар