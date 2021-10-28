В рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги зустрічалися "Вест Хем" та "Манчестер Сіті".
У складі обох команд на поле з перших хвилин вийшли українці - Андрій Ярмоленко у господарів та Олександр Зінченко у гостей.
Ярмоленка було замінено на 62-й хвилині, а Зінченко відіграв весь матч.
Доля зустрічі вирішилася в серії післяматчевих пенальті, де "Вест Хем" реалізував всі п'ять ударів, тоді як у "Сіті" вже в першому ударі не забив Філ Фоден. Зінченко в серії пенальті участі не брав.
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Таким чином, "Вест Хем" пробився до чвертьфіналу турніру, вибивши чинного переможця.
"Вест Хем" - "Манчестер Сіті" - 0:0 (по пенальті - 5:4)
"Вест Хем": Ареоля, Джонсон, Доусон, Діоп, Крессвелл, Соучек, Нобл, Ярмоленко (Боуен, 62), Лансіні (Цоуфал, 82), Масуаку (Форнальс, 62), Влашич (Бенрахма, 62)
"Манчестер Сіті": Стеффен, Вокер (Жоау Канселу, 46), Стоунз, Аке, Зінченко, Де Брюйне (Гріліш, 83), Фернандіньо, Гюндоган, Марез (Фоден, 72), Стерлінг, Палмер (Жезус, 76)
Відео серії пенальті
Кубок Англійської ліги: хто ще пробився до чвертьфіналу
- Вже відомі всі вісім учасників наступної стадії турніру. В інших матчах обійшлося без сенсацій.
- В 1/4 фіналу зіграють "Челсі", "Арсенал", "Сандерленд", "Брентфорд", "Вест Хем", "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Лестер".