"Аль-Айн" виграв матч з рахунком 7:0.

Вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем в поєдинку 2-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Дафри".

32-річний українець на 35-й хвилині зробив рахунок 3:0. Це дебютний гол капітана збірної України за нову команду. Зауважимо, що "Аль-Айн" виграв цей матч з рахунком 7:0.

Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

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Ребров дотепер очолює цей клуб.

У липні цього року Ярмоленко підписав однорічний контракт з "Аль-Айном" на правах вільного агента. В минулому сезоні Андрій виступав за лондонський "Вест Хем".

Ярмоленко зізнався, що мав пропозицію повернутися в "Динамо", але обрав екзотичний варіант з Близьким Сходом.

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