Вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем в поєдинку 2-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Дафри".
32-річний українець на 35-й хвилині зробив рахунок 3:0. Це дебютний гол капітана збірної України за нову команду. Зауважимо, що "Аль-Айн" виграв цей матч з рахунком 7:0.
Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.
Ребров дотепер очолює цей клуб.
У липні цього року Ярмоленко підписав однорічний контракт з "Аль-Айном" на правах вільного агента. В минулому сезоні Андрій виступав за лондонський "Вест Хем".
Ярмоленко зізнався, що мав пропозицію повернутися в "Динамо", але обрав екзотичний варіант з Близьким Сходом.
يارمولينكو يسجل الهدف الثالث للعين #العين_الظفرة#دوري_ادنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/PlXlMpOXU6— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 10, 2022