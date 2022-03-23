Футболіст лондонського "Вест Хема" і збірної України Андрій Ярмоленко розповів, як ставиться до російських знаменитостей і футболістів.
32-річний нападник зізнався, що для нього померли всі росіяни, які продовжують мовчати про те, що в Україні йде війна.
"Ніякої реакції не сталося від тих людей, до кого я звертався, ні від однієї людини. Бог їм суддя. Когось благати про щось я не збираюся. Час розставить все по своїх місцях.
Подивимося, як все буде, хтось відмовляється грати за збірну (Дзюба - прим.). Мені взагалі байдуже на російських футболістів, на мовчазних людей. Зірки, співаки, спортсмени – ці мовчазні люди висловилися погано про ситуацію, яка відбувається в Україні. Хто дійсно не говорить, що це війна, для мене їх не існує. Для мене вони померли", - сказав Ярмоленко в програмі "Денисов Time. Війна".
Нагадаємо, раніше Андрій Ярмоленко заявив, що шокований тим, які росіяни тупі. Також він розповів про тих, хто спробував йти всупереч позиції Кремля.