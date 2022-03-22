Знаменитий футболіст також розповів про свого родича у Москві.

Вінгер "Вест Хему" та збірної України Андрій Ярмоленко шокований тим, які росіяни безглузді. Також він розповів про тих, хто спробував йти всупереч позиції Кремля.

Цитує Андрія передача Денисов Time.

"Євгеній Савін, блогер "Красава". Мені було приємно, що людина підтримала Україну. Він адекватно дивиться на речі. Розуміє, що це не "воєнна операція".

Від кого нас звільняти? Це маячня. Не розумію, як люди можуть в це вірити. Якщо люди йдуть вбивати Бандеру - це яким тупим потрібно бути. У тебе телефон під рукою, ти можеш подивитися, хто це, коли він жив, коли помер. Це яким потрібно бути тупим і неосвіченою людиною?

Важко не відзначити Юрія Дудя, дивлюся з ним усі інтерв'ю. Він так само висловив свою позицію, що він думає. Він показує російській аудиторії, що насправді відбувається. Люди - молодці. У моєї сім'ї є родич, не говоритиму хто це, але він мешкає в Москві. Коли все почалося, він відразу пішов на мітинг, але не пройшло і 10 хвилин як його відразу ж пов'язали і посадили на 15 діб. Він вийшов вже, але йому сказали, що якщо ще раз таке повториться, то отримає 15 років. Людей залякують", - сказав Ярмоленко.

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