Лідер "Динамо" закликав уболівальників підтримати київський клуб у повторній грі проти "Аріса".

У четвер, 17 серпня, київське "Динамо" зіграє матч-відповідь проти грецького "Аріса" в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній поєдинок.

"Домашній матч в Бухаресті? Звичайно, це непросто, нам краще грати в Україні, але зараз в нашій країні війна, тому нам доводиться грати тут. Втім, люди тут дружні нам, і ми це дуже цінуємо.

Відео дня

Я вже грав у Румунії. Звичайно, хочу запросити всіх наших людей і місцевих жителів, які цікавляться футболом, на завтрашній матч, Приходьте і підтримайте нас. Цей матч для вболівальників, всі, хто зараз в Румунії, нам потрібні на стадіоні, адже ми граємо для вас.

Ми готові. Розуміємо, що перший матч ми зіграли не на своєму рівні. У нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію", - наводить слова Ярмоленко офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, у першій грі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" програло "Арісу" з рахунком 0:1.

Переможець цієї пари вийде в наступний раунд Ліги конференцій, де зіграє проти переможця дуелі "Бешикташ" - "Нефтчі". Для команди, яка програє, єврокубковий сезон закінчиться.

Вас також можуть зацікавити новини: