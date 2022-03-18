В 1/8 фіналу Ліги Європи мірялися силами лондонський "Вест Хем" та іспанська "Севілья".
Перший матч виграли андалусійці з рахунком 1:0, а у другому поєдинку "Вест Хем" зміг взяти реванш і перевести двобій у додаткові тайми. На 87-й хвилині Андрій Ярмоленко вийшов на заміну.
На 112-й хвилині українець забив переможний гол, встигнувши першим на добивання.
Таким чином, англійська команда пробилася до 1/4 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії пройде 18 березня.
Ліга Європи. 1/8 фіналу. Матч-відповідь
"Вест Хем" - "Севілья" - 2:0 (перший поєдинок - 0:1)
Голи: Соучек, 39, Ярмоленко, 112
Відео голу Ярмоленка
Нагадаємо, що в минулому поєдинку АПЛ Ярмоленко теж відзначився забитим м'ячем у ворота "Астон Вілли".
Ліга Європи 2021/2022: головне
В 1/4 фіналу потрапили: "Ліон" (Франція), "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" (всі - Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Вест Хем" (Англія), "Аталанта" (Італія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Брага" (Португалія).
Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" 18 травня 2022 року.
Чинним переможцем ЛЄ є іспанський "Вільярреал".
Найбільш титулований клуб Ліги Європи - "Севілья", яка виграла цей турнір шість разів.