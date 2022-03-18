"Вест Хем" пройшов у 1/4 фіналу ЛЄ.

В 1/8 фіналу Ліги Європи мірялися силами лондонський "Вест Хем" та іспанська "Севілья".

Перший матч виграли андалусійці з рахунком 1:0, а у другому поєдинку "Вест Хем" зміг взяти реванш і перевести двобій у додаткові тайми. На 87-й хвилині Андрій Ярмоленко вийшов на заміну.

На 112-й хвилині українець забив переможний гол, встигнувши першим на добивання.

Таким чином, англійська команда пробилася до 1/4 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії пройде 18 березня.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Матч-відповідь

"Вест Хем" - "Севілья" - 2:0 (перший поєдинок - 0:1)

Голи: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Відео голу Ярмоленка

Нагадаємо, що в минулому поєдинку АПЛ Ярмоленко теж відзначився забитим м'ячем у ворота "Астон Вілли".

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