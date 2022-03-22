Андрій виступає суто за спортивний принцип.

Андрій Ярмоленко прокоментував чутки, що ФІФА буцімто готова допустити збірну України на ЧС-2022 без матчів плей-оф відбору.

Цитують Ярмоленка телеканали "Футбол 1/2/3".

"Я десь читав, що нам хочуть подарувати путівку на чемпіонат світу, але вважаю, що це неправильно. У нас є руки та ноги, і ми маємо вирішувати все на футбольному полі. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми все вирішимо на футбольному полі. Хто буде сильнішим, той гідний їхати на чемпіонат світу", - заявив Андрій.

"Зараз важко думати про футбол, але якщо ця гра буде, то як ми можемо вийти на футбольне поле, і не віддати всі сили, дивлячись на те, як борються наші люди? Звісно, ​​треба тренуватися, готуватися. Нам сто відсотків буде важко, бо багато хто з хлопців сидить в Україні, не тренується. Хтось тримає в руках автомат, хтось розвозить їжу, зараз про футбол ніхто не думає", - додав Ярмоленко.

Нагадаємо, що 24 березня у Глазго збірні України та Шотландії мали зіграти півфінал відбору на ЧС-2022. Проте через війну матч перенесли на червень.

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