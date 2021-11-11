Андрій Ярмоленко підкреслив, що майже всі футболісти збірної займаються благодійністю.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розповів, чому вирішив витратити преміальні за виступ на Євро-2020 на благодійність. Він закупив обладнання для дитячої клініки.

Про свій вчинок він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ:

"Перед чемпіонатом Європи мене переслідували травми. Я ходив до церкви. Я сказав сам собі, що віддам всі зароблені за турнір гроші на благодійність. Я повідомив про це публічно. Деякі люди скажуть, що такі речі потрібно робити тихо, деякі кажуть, що, навпаки, потрібно подавати приклад іншим людям, спортсменам. Тому я публічно передав документи на обладнання, яке вже закуплено і буде встановлено в лікарні".

Ярмоленко підкреслив, що хотів подати приклад:

Читайте також"Радій знову бачити у збірній": Ярмоленко познущався над гравцем Динамо (відео)

"Власним прикладом я хотів показати, що всі ми - люди та повинні допомагати один одному. Моя дружина була тільки за, до цієї акції приєднався і мій друг Вадим Шаблій. Хочу, щоб це стало прикладом, а ми всі були трохи добрішими й допомагали один одному".

Він також сказав, що майже всі футболісти збірної України займаються благодійністю:

"Вболівальники пишуть в інтернеті, що футболісти заробляють гроші, думають тільки про себе і нікому не допомагають, тільки їздять на дорогих авто і відвідують дорогі ресторани. Я можу вас запевнити, що майже всі футболісти збірної займаються допомогою. Хтось це робить тихо, хтось публічно".

Збірна України: виступ на Євро-2020

На груповому етапі турніру Україна програла Нідерландам (2:3), обіграла Північну Македонію (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-оф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.

В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.

В 1/4 фіналу збірна Україна розгромно програла Англії (0:4).

За Євро-2020 збірна України в цілому заробила 16 мільйонів євро.

Автор: Антон Дудар