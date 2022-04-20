Андрій Ярмоленко висловив свою думку про російських солдатів.

Футболіст збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, який з початку війни допомагає фінансово українським воїнам, висловився про російських соладатів і повідомив, що хоче повернутися в Україну після завершення кар'єри.

Український футболіст також зазначив, що він причетний до вбивства людей через відправлення грошей на зброю, оскільки не вважає російських солдатів людьми.

"Чесно, такої думки У мене не було, тому що яких людей? Я не вважаю їх за людей. Солдати, які приходять в чужу країну - їх ніхто не кликав, ми добре жили і розвивалися як держава - стріляють у жінок, дітей, гвалтують жінок при дітях. Для мене це нелюди. Якщо я допоможу винищити таких, я тільки за.

Я розумію наслідки. Я роблю це усвідомлено, тому що не хочу жити в такій країні як Росія. Я хочу говорити правду і все, що я хочу. Зараз я можу сказати все що завгодно, і завтра за мною не приїдуть люди Зеленського і не скажуть: "Ай-ай-яй, ще раз так зробиш, і тебе посадять на 15 років".

У нас вільна країна. Якщо туди прийдуть росіяни і поставлять якусь людину, то я туди більше не приїду і ніколи не повернуся, як би боляче мені не було. Після закінчення кар'єри я планував жити тільки в Києві, тільки в Україні. У довоєнну Україну я готовий повернутися жити хоч завтра", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу "КраСава".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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