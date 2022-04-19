Ярмоленко зізнався, що свого часу Тимощук був прикладом для нього.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів про свою останню розмову з Анатолієм Тимощуком, який продовжує працювати в російському клубі і мовчати про війну в Україні.

Нападник "Вест Хема" зізнався, що колись Тимощук був прикладом для нього, проте нинішня позиція екс-хавбека збірної України розчарувала Ярмоленка.

"Для мене Толя, коли ми грали разом, був прикладом професіоналізму, я завжди на нього рівнявся. Коли почалася війна, я стежив за всіма висловлюваннями - хто що сказав, А хто нічого не сказав.

Для мене його мовчання було несподіванкою. Я запитав, як йому спиться ночами. Він відповів: "Не спиться так само, як і тобі". Я більше йому нічого не відповів, і він мене набрав. Я запитав Його: "Чому ти мовчиш? Ти для мене був прикладом, я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті". Він послав мене нах*й, я послав його - на цьому наша розмова закінчилася.

Він просто боїться, не знає, що з ним буде, якщо він що-небудь скаже. Розумію, що у нього дружина і діти – росіяни. Я все розумію, але багато твої друзі з України, і у них гинуть рідні. У тебе є гроші, ти спокійно можеш взяти сім'ю і жити в будь-якій точці світу, висловити свою позицію.

Я просто не розумію, як він далі зможе з цим жити. Ніхто не зможе зрозуміти. Там твої батьки, а ти сидиш на іншій стороні і стріляють звідти.

УАФ відняла у нього всі титули? Мені не здається, що це - перебір. Я вважаю, що колишній капітан збірної України, який зіграв 144 матчі за неї, повинен був одним з перших сказати своє слово і показати жителям Росії, що відбувається. Вважаю, що все було зроблено правильно. Не може бути дві сторони, потрібно вибрати, кого підтримуєш. Він свій вибір зробив, бог йому суддя",-розповів Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу "КраСава".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Незважаючи на всі ці події, Тимощук продовжує працювати в пітерському "Зеніті" і ніяк не висловився про війну.

Раніше УАФ анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх регалій.

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