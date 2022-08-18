Наставник "Динамо" попри поразку подякував підопічним за самовіддачу.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку своїх підопічних лісабонській "Бенфіці" у матчі кваліфікації ЛЧ.

Цитує 77-річного румуна офіційний сайт "Динамо".

– Що ви думаєте з приводу можливих трансферів у "Бенфіці" перед матчем-відповіддю?

– Це не моя проблема. Візьмемо, наприклад, Романа Яремчука. Якби він грав у "Динамо", то був би найкращим гравцем, а в "Бенфіці" він сидить на заміні. У цьому й різниця... Насправді сьогодні наша команда показала хороший футбол як для тих кондицій, в яких перебувають футболісти.

– Швидко пропущений гол змусив вас якось змінювати ігрову схему, тактику гри?

– Як я вже сказав, ми мусили випускати молодих гравців на поле. Ванату та Вівчаренку по 20 років, Царенку – 18. Це надто високий рівень для футболістів, які проводять свої перші матчі за основну команду, але при цьому вони отримають хороший досвід. На цей момент особливого вибору, насамперед в атаці, у нас немає… Але, повторюся, хоч ми й програли, але провели хороший матч, і футболісти показали свій максимум.

– Наскільки ви задоволені сьогоднішньою атмосферою?

– Атмосфера була фантастичною. Дякую всім, хто прийшов на стадіон. Сподіваюся, глядачі отримали насолоду від гри, - сказав Луческу на пресконференції.

Нагадаємо, що матч-відповідь "Бенфіки" і "Динамо" відбудеться в Португалії у вівторок, 23 серпня. Переможець протистояння португальського і українського клубів вийде в груповий етап Ліги чемпіонів, а команда, що програла відправиться в Лігу Європи.

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