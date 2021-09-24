Дмитро Іванісеня влітку покинув луганську "Зорю" заради клубу з Самари.

Екс-півзахисник луганської "Зорі" та збірної України Дмитро Іванісеня розповів про деталі переходу в російську команду "Крилья Совєтов". Гравець також зазначив, що на нього вилилося багато хейта з боку фанатів.

Слова 27-річного хавбека наводить Meta-ratings.

"В "Зорі" залишитися я міг, але прийняв для себе рішення рухатися далі. Інтерес від топ-клубів України був, коли я у збірну їздив, але офіційної пропозиції не надходило", - сказав Іванісеня.

"Я вже в соцмережах закрив коментарі від людей, на яких я не підписаний. Звичайно, коли я перейшов в "Крилья Совєтов", то мій дірект просто горів від негативних коментарів. Але я особливо не приділяв цьому значення. Думаєш: "Які люди злі". Відповідати не бачив сенсу. Якщо у людини є особисте життя, але він витрачає час на те, щоб написати спортсменові, який ніяк не впливає на його життя, то мені навпаки прикро за цих людей, у яких нічого цікавішого не відбувається в житті", - додав Дмитро.

Дмитро Іванісеня: кар'єра

Іванісеня є вихованцем донецького "Шахтаря", але закріпитися у складі "гірників" не зміг. Дмитро неодноразово був в оренді в "Маріуполі".

У сезоні 2018/19 Іванісеня вирішив поїхати за кордон і підписав контракт з тбіліським "Динамо".

Останні два сезони Іванісеня грав у луганській "Зорі". У минулому сезоні він провів 21 поєдинок в УПЛ і відзначився п'ятьма забитими м'ячами.

Іванісеня у своєму активі має одну гру за національну збірну України. Восени 2019 року він дебютував за "жовто-синіх" у матчі проти Естонії.

Автор: Артем Будрін