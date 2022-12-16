Саме Вадим Костюченко був підписантом договорів про купівлю земельних ділянок для бази національних збірних у Княжичах, де за договором сума була 8 млн грн, а у FIFA на ці потреби просили 2,5 мільйони доларів.

Журналісти програми розслідувань "Гроші" знайшли заміський будинок ще одного футбольного функціонера, а враховуючи розмах будівництва, не виключено, що й корупціонера – першого віце-президента Української асоціації футболу Вадима Костюченка.

Коттедж розташований у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області, яке відоме тим, що його облюбували українські еліти. Вартість маєтків у Вишеньках стартує від кількох мільйонів гривень (https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-budinok-u-vishenkah-220-kv-m-blya-ozera-IDPLPHe.html) і доходить до мільйонів доларів.

Будинок віце-президента УАФ хоч ще і не добудовано і виглядає він більш стримано, але нічим не поступається маєтку Андрія Павелка. Також, схоже, що обидва функціонери на додаток до будинків прихопили ще й кілька десятків соток державного лісу.

Судячи з готовності об’єкту і того, що він опалюється, а на вулиці стоїть будівельне обладнання, вже почалися внутрішні роботи. Схоже, що війна – це кризовий час далеко не для всіх.

Чим же займався Вадим Костюченко, що може дозволити собі таке масштабне будівництво: 2004-2005 рр. - 1-й заступник Міністра України у справах сім’ї, дітей та молоді; 2005-2010 рр. - віце-президент ФК "Динамо"; 2010-2013 рр. - 1-й заступник голови Деснянської РДА; 2013-2014 рр. - заступник директора Департаменту, начальник управління сім’ї, молоді та спорту КМДА; 2014 р. - керівник громадської приймальні в АП Петра Порошенка; 2014-2015 рр. - 1-й заступник голови Національного олімпійського комітету в м. Києві; березень 2015- нині - 1-й віце-президент УАФ.

Виглядає як біографія типового держслужбовця до моменту, поки Вадим Костюченко не потрапив до Федерації футболу України. З 2019 року він починає отримувати там заробітну плату в розмірі 400 тисяч гривень на місяць.

Про такий оклад мріють багато українських тренерів. Цікаво, що зарплатню Костюченку підвищили вже після серії гучних скандалів, зокрема ганебної історії з підробним дипломом.

Не вплинули на карʼєру Костюченка й обшуки НАБУ у справі про так званий "Завод Павелка" із виробництва штучної трави і будівництва за державні гроші із завищенням вартості футбольних майданчиків.

Саме Вадим Костюченко був підписантом договорів про купівлю земельних ділянок для бази національних збірних у Княжичах, де за договором сума була 8 млн грн, а у FIFA на ці потреби просили 2,5 мільйони доларів.

Олександр Бандурко, екс віце-президент ФФУ (2015-2018), коментує: "Всі знали, і новини про це у ЗМІ були, що зайшли кошти, і кошти повинні були використовуватись на розбудівлю бази. Але потім вони були перекинуті на щось інше, а може вони й досі лежать на рахунках, як вони стверджують. Але ж ми бачимо по результатах: бази нема, а той проект, що малювався – десь у когось у столі, чи під столом".

А от будинок у Вишеньках на 28 сотках землі, площею 460 квадратних метрів, де, за інформацією, є три санвузла, джакузі, зона спорту, сауна, зона барбекю і навіть будиночок для охорони, вже добудовується.

Журналісти поїхали до Будинку Футболу, щоб отримати коментар від Вадима Костюченка, але так і не застали в робочий час віце-президента із зарплатою у 400 000 гривень. На момент виходу сюжету відповіді від пресслужби також не було.

У футбольних колах про маєток віце-президента УАФ говорять давно та й сам Костюченко жодного разу не заперечував цей факт, а після відео вже навряд чи зможе знайти притомні аргументи.

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