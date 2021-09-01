Олександр Петраков підкреслив, що команда допустила дитячі помилки.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував нічию в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Казахстану.

Своїми емоціями Петраков поділився в інтерв'ю каналам "Футбол 1,2,3".

"Навіть не знаю, що сказати. На 93-й хвилині забиваємо м'яч, я вже радію, а потім одна подача, і гол. Люди грають в Лізі чемпіонів, але допускають такі помилки. Навіть на юнацькому рівні, перепрошую, таких помилок не допускають", - сказав Петраков.

"Я ж не можу вийти і забити замість них. Вони виходять віч-на-віч і не можуть реалізувати такі моменти. Не знаю, що говорити...", - додав фахівець.

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Петраков також оцінив якість гри команди:

"Непогано грали перші 25-27 хвилин, а потім втомилися. Потім знову почали грати. Функціонально не тримають цю схему".

Також він висловився про подальші шанси збірної України у відборі:

"Ми будемо грати до останнього. Всі хлопці засмучені. Їм зараз треба на відновлення, а вони навіть встати не можуть. Важко грати на штучному полі, ноги сіли у всіх. Тепер летіти 5,5 годин, потім Франція. Але ми будемо грати до останнього".

Казахстан - Україна: підсумки матчу

Матч Казахстан - Україна закінчився з рахунком 2:2

Збірна України не змогла здобути першу перемогу в кваліфікації ЧС-2022. У "жовто-синіх" в активі 4 очки після чотирьох ігор.

Україна вчетверте поспіль зіграла у відборі на ЧС внічию.

Андрій Ярмоленко провів свій 100-й матч за збірну України. Більше за Ярмоленка за українську команду грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі) та Андрій Шевченко (111). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.

Віталій Миколенко та Олександр Зінченко через перебір жовтих карток пропустять наступний матч відбору (проти Франції 4 вересня).

Автор: Антон Дудар