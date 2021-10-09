Керманич "жовто-синіх" Олександр Петраков вперше переміг на посту тренера національної збірної.

Тренер збірної України Олександр Петраков відреагував на свою першу перемогу на чолі національної команди. "Жовто-сині" на виїзді здобули надважливі три очки, обігравши Фінляндію.

Слова 64-річного фахівця наводять телеканали "Футбол 1,2,3".

"Я вже про Боснію думаю. Ця перемога нічого не буде варта, якщо не обіграємо Боснію. Вони сьогодні Казахстан здолали, і я вже думаю тільки про наступного суперника. Склад? Вважаю, що це оптимальний зараз склад. Молоді поступово стукають в основу - Корнієнко, Булеца. Коля Шапаренко молодець, добре відіграв. Молодці", - сказав Петраков.

"Звичайно, несподівано, що Ярмоленко забив з правої ноги. Він тягнув сьогодні, лідер команди. Всі молодці. Хлопцям подобається той футбол, який я хочу бачити, але цей футбол дуже енергозатратний. Хлопці всю гру пресингували, всю гру бігали", - додав коуч.

"Підказки Ярмоленку? Я його просто підбадьорював, його по спині вдарили. Він сказав, мовляв, зіграю скільки зможу. Я його як сина підбадьорював: "Давай, Андрюша, тримайся". Зараз летимо додому, буду дивитися матч Боснії в літаку. Скажу хлопцям зараз: "Вітаю, забули перемогу, попереду Боснія", - завершив Петраков.

Фінляндія - Україна: підсумки матчу

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 здобула першу звитягу. У "жовто-синіх" в активі 8 очок після шести матчів. У Фінляндії 5 очок і на один поєдинок менше. У Боснії та Герцеговини теж 5 матчів, але 6 очок.

Україна до цієї гри 5 матчів поспіль грала внічию у відборі на ЧС.

Андрій П'ятов провів свій 100-й матч за збірну України. Більше за П'ятова за українську команду грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі), Андрій Шевченко (111) та Андрій Ярмоленко (102). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.

У віці 37 років і 103 днів П'ятов став найбільш віковим футболістом в історії національної збірної України. Він побив рекорд Тимощука.

Наступний матч відбору Україна зіграє 12 жовтня вдома проти Боснії та Герцеговини.

В березні цього року в Києві українці з фінами зіграли внічию.

Автор: Артем Будрін