Колишній тренер збірної України видав промову неподалік від будівлі парламенту Великобританії.

Легенда футболу Андрій Шевченко виступив з промовою на Даунінг-стріт. Це вулиця в центрі Лондона, на якій розміщена резиденція прем'єр-міністра та інші державні установи Великої Британії.

"Я народився в Україні. Я дуже пишаюся бути українцем. В цей важкий момент я ще більше пишаюся. Я вдячний нашій армії, нашому президенту і нашим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Захищають нашу свободу.

Будь ласка, стійте разом. Ми завжди повинні бути разом, тому що ми вимушені воювати за нашу країну і наш народ. Слава Україні. Слава нації. Україна понад усе. Я з вами", – сказав Шевченко.

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