Керманич "Евертона" вважає, що Віталій має потенціал стати для клубу справді важливим гравцем.

Головний тренер "Евертона" Френк Лемпард високо оцінив виступ Віталія Миколенка в матчі АПЛ проти "Ман Юнайтед", в якому мерсисайдці сенсаційно перемогли.

Цитує Лемпарда Liverpool Echo.

– Кажуть, гра Миколенка проти "МЮ" – його найкращий поєдинок в "Евертоні".

– Повністю згоден. Він росте. І я не перебільшую. Він єдиний номінальний лівий захисник в команді після трансферу Діня. Знаю, що там може зіграти і Кенні, маємо різні рішення.

Не повинні забувати, що Миколенко прийшов у січні з іншої ліги в клуб, який перебуває під тиском. А потім ще додалося те, що відбувається в Україні. І я був у захваті від його гри проти "МЮ". Це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий.

Іншим крайнім захисникам, які приходять до команди такого рівня з Англії, потрібен час, бо він з іншої ліги. У ситуації, яка склалася, ми повинні дати йому трохи більше часу. Але Віталію знадобилося для цього небагато часу. Він показав чудову гру, яка додасть йому впевненості.

Миколенко повинен продовжувати в тому ж дусі. Він має потенціал стати для нас справді важливим гравцем, – сказав Лемпард.

Відзначимо, що "Евертон" бореться за виживання в чемпіонаті Англії. "Іриски" посідають 17-е місце з 28 очками. До зони вильоту - три бали. У "Бернлі" 25 очок й 18-а позиція.

Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"