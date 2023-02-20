Люк О'Найн знайшов оригінальний спосіб, як зупинити контратаку суперника.

У поєдинку 33-го туру Чемпіоншипа, другого за силою дивізіону чемпіонату Англії з футболу, трапився курйозний епізод.

Під час матчу між "Сандерлендом" і "Брістоль Сіті" футболіст Люк О'Найн досить оригінальним способом вирішив зупинити опонента, щоб перервати контратаку на свої ворота.

Півзахисник "Сандерленда" застрибнув на відібравшого у нього м'яч Алекса Скотта, буквально осідлавши суперника. В добавок О'Найн поцілував суперника, вибачившись за свій фол.

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Мабуть, це самий милий і забавний зрив атаки, який траплявся у футболі.

Додамо, що за цей фол арбітр зустрічі показав жовту картку О'Найну.

Після матчу Люк О'Найн додав настрою своїм коментарем у соціальних мережах.

"Тоді ми всі зрозуміли, що я ідіот. Ну, давайте ще трохи повеселимося... Найкраща відеонарізка або коментар виграє футболку "Сандерленда", яку підпишуть всі хлопці", - написав О'Найн в Twitter.

Right then, we've all established I'm an idiot 😂 So lets have some more fun..... Best video edit or caption wins a signed Sunderland top from the boys 😁❤️🤍 pic.twitter.com/KylwTd5PZr — Luke O'Nien (@LukeONien) February 19, 2023

Поєдинок "Сандерленда" і "Брістоль Сіті" завершився внічию 1:1. Голами в цій зустрічі відзначилися Джек Кларк і Накі Веллс.

Після 33-го туру "Сандерленд" займає 5-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа з 49 балами в активі. "Брістоль Сіті" з 41 очком йде на 15-й сходинці.

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