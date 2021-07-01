Головним арбітром призначений досвідчений німецький рефері.

Німецький арбітр Фелікс Брих судитиме матч 1/4 фіналу Євро-2020 між збірними України та Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

На лініях Бриху допомагатимуть його співвітчизники Марк Борш і Штефан Лупп. Четвертий арбітр - Карлос дель Серро Гранде з Іспанії. А за VAR відповідатиме німець Марко Фрітц.

45-річний Брих на Євро-2020 вже судив матч за участю збірної України - він працював на поєдинку 1-го туру групового етапу проти Нідерландів (2:3). У тому матчі він показав одну жовту картку (Сергію Сидорчуку) і зафіксував 16 фолів.

Читайте такожЗбірна України прилетіла до Риму на матч з Англією (фото, відео)

До цього Брих двічі перетинався зі збірною України. У 2008 році німець судив матч Казахстан - Україна (1:3) у кваліфікації ЧС-2010. А в 2017 році він відпрацював на поєдинку Україна - Хорватія (0:2) у кваліфікації ЧС-2018.

Україна - Англія: перед матчем

Матч Україна - Англія пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". Початок - о 22.00.

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар