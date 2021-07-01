Німецький арбітр Фелікс Брих судитиме матч 1/4 фіналу Євро-2020 між збірними України та Англії.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
На лініях Бриху допомагатимуть його співвітчизники Марк Борш і Штефан Лупп. Четвертий арбітр - Карлос дель Серро Гранде з Іспанії. А за VAR відповідатиме німець Марко Фрітц.
45-річний Брих на Євро-2020 вже судив матч за участю збірної України - він працював на поєдинку 1-го туру групового етапу проти Нідерландів (2:3). У тому матчі він показав одну жовту картку (Сергію Сидорчуку) і зафіксував 16 фолів.
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До цього Брих двічі перетинався зі збірною України. У 2008 році німець судив матч Казахстан - Україна (1:3) у кваліфікації ЧС-2010. А в 2017 році він відпрацював на поєдинку Україна - Хорватія (0:2) у кваліфікації ЧС-2018.
Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". Початок - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
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