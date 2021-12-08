"Динамо" U-19 посіло в підсумку друге місце у своїй групі.

У середу, 9 грудня, "Бенфіка" U-19 приймала "Динамо" в заключному турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів поля.

На 44-й хвилині Семеду вивів лісабонців вперед, встановивши остаточний рахунок у матчі.

"Динамо" U-19 залишилося з 13 очками і зайняло 2 – й рядок у групі - вони зіграють в 1/16 фіналу турніру. "Бенфіка" в свою чергу піднялася на 1-е місце після перемоги і виступить в 1/8.

"Бенфіка" U-19 - "Динамо" Київ U-19 - 1:0

Гол: Семеду (44)

"Бенфіка"U-19: Соареш, Араужу, Томе, Сілва, Родрігеш, Фелікс, Невеш, Нету (Фелікс, 90), Сантуш (Нету, 82), Морейра, Семеду (Резенде, 82)

"Динамо"U-19: Нещерет, Малиш, Дячук, Боль, Бенедюк (Танчак, 46), Яцик, Бражко, Близныченко, Діалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46)

Попередження: Морейра (10), Родрігеш (13) - Боль (8), Бенедюк (30), Волошин (59), Бражко (69, 77), Діалло (80)

Видалення: Бражко (77)

"Динамо" в Юнацькій Лізі УЄФА: що потрібно знати

"Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступає в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

Автор: Володимир Медяник