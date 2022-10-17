Наставник "Динамо" прокоментував результат зустрічі з "Шахтарем" в 7-му турі УПЛ.

У неділю, 16 жовтня, в центральному поєдинку 7-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 3:1.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу висловився про причини провалу киян у протистоянні з "гірниками".

"Шахтар" заслужив цю перемогу, яка відбулася на тлі наших неймовірних помилок. "Шахтар" виглядав свіжіше, грав на інших швидкостях. Ми не могли піднятися на цей рівень швидкості, поступалися в цьому компоненті супернику. Відео дня

Гра була рівною до певного моменту, поки ми не упустили суперника на кутовому, коли пропустили перший гол. Подібне повторилося при іншому кутовому і в епізоді з пенальті. Відсутність концентрації уваги при стандартах дозволило супернику забити м'яч і заробити пенальті. Нещерет - молодець, що витягнув цей м'яч.

Всі ці помилки, за які нас покарав суперник, для мене неприпустимі. Незрозуміло, як Забарний міг так обробити м'яч. Нічого небезпечного епізод не віщував, потрібно було зіграти просто, а він відпустив м'яч. Напевно, арбітри могли обмежитися і жовтою карткою, тому що, здається, ще один наш гравець знаходився трохи нижче. Але суперник використав свій шанс, і наш гравець був вилучений", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Додамо, що "Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ з двох поразок: "Дніпро-1" (0:3), "Зоря" (2:3). Потім команда Луческу здобула три поспіль "сухі" перемоги: "Львів" (1:0), "Минай" (1:0), "Рух" (3:0) і в останній грі поступилася "Шахтарю" (1:3).

На даний момент "Динамо" займає дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши дев'ять очок в шести матчах.

У наступному турі "Динамо" зіграє з харківським "Металістом". Матч запланований на 20 жовтня. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

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