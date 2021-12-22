Трагічний епізод трапився під час футбольного матчу в Індонезії.

Воротар індонезійського футбольного клубу "Торнадо" Тауфік Рамсі помер після зіткнення з суперником під час матчу 3-го дивізіону чемпіонату країни проти "Вагана".

20-річний голкіпер, граючи на виході, зіткнувся з футболістом команди суперника і отримав удар по голові. Після цього Рамсі опинився на газоні без свідомості.

Відео епізоду:

Медичний персонал забрав футболіста з поля на ношах, і його відвезли в лікарню. У Рамсі була діагностована серйозна травма голови, лікарі прооперували гравця, але не змогли його врятувати, повідомляє прес-служба ліги.

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"Висловлюємо найглибші співчуття рідним і близьким Тауфіка Рамсі, голкіпера "Торнадо". Спочивай з миром", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці ліги в "Instagram".

Матч між "Торнадо" і "Вагана" завершився з рахунком 4:1.

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