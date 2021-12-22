Вболівальники вкрай неоднозначно сприйняли епізод, розкритикувавши Маріо Балотеллі.

Нападник турецького клубу "Адана Демірспор" Маріо Балотеллі, продовжує відзначатися неординарними вчинками на футбольному полі.

"Адана Демірспор" обіграла "Галатасарай" (2:0) у матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини. Героєм зустрічі став молодий нападник Юнус Акгюн, який записав дубль собі в актив. Балотеллі вирішив по-своєму привітати молодшого на 10 років партнера. Італієць "жартівливо" вдарив партнера по команді ногою по голові, продемонструвавши мало не прийом з різних видів єдиноборств.

Ніякого покарання за цей епізод екс-футболіст збірної Італії не поніс.

Відео удару:

Відзначимо, що багато вболівальників вкрай неоднозначно сприйняли цей епізод, критикуючи італійця за "дитячу поведінку".

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Балотеллі відомий скандальними витівками і важким характером, який завадив йому реалізувати весь свій потенціал. У нинішньому сезоні за турецький клуб італійський нападник зіграв 19 матчів забив 7 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

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