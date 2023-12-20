Михайло Мудрик вийшов на заміну і став одним з героїв матчу проти "Ньюкасла".

У вівторок, 19 грудня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, в якому "Челсі" приймав "Ньюкасл".

Гра проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершилася перемогою "синіх".

Рахунок у грі був відкритий на 16-й хвилині - відзначився нападник "Ньюкасла" Каллум Вілсон. Здавалося, що "сороки" виграють цю гру, проте лондонський клуб від фіаско врятував Михайло Мудрик. На 90+2-й хвилині український вінгер потужним ударом вразив ворота суперника і перевів гру в серію пенальті.

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У серії пенальті футболісти "Челсі" реалізували всі свої удари, на відміну від гравців "Ньюкасла". Кевін Тріпп'єр і Метт Річі не забили і в підсумку "сині" завоювали путівку до півфіналу турніру.

Відзначимо, що Михайло Мудрик також реалізував свій удар в серії пенальті.

"Челсі" - "Ньюкасл" - 1:1 (4:2 пен)

Голи: Мудрик, 90+2 - Вілсон, 16

"Челсі": Петрович, Дісасі (Матсен 78), Сілва, Бадьяшиль, Колвілл (Густо 46), Галлагер, Кайседо, Палмер, Енцо (Броя 32), Стерлінг (Мудрик 78), Джексон (Нкунку 69)

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Тріпп’єр 46), Ласселс, Ботман (Берн 46), Лівраменто, Лонгстафф, Гімараес, Майлі, Альмірон, Вілсон, Гордон (Рітчі 52)

Попередження: Кайседо 2, Стерлінг 72, Галлагер 90+4, Мудрик 90+5 – Вілсон 87, Гімараес 90+5

Відзначимо, що український вінгер почав цю гру на лавці запасних. Він з'явився на полі на 78-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга. Статистичний портал Sofascore оцінив гру Мудрика в 7,3 бала.

Свій наступний поєдинок "Челсі" зіграє 24 грудня. В рамках 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський клуб зустрінеться з "Вулверхемптоном". "Ньюкасл" 23 грудня поміряється силами з "Лутоном".

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