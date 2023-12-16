"Челсі" займає 10-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ після 17-ти турів.

У суботу, 16 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" приймав "Шеффілд Юнайтед".

Гра проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершилася перемогою команди Михайла Мудрика.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий на 54-й хвилині - Коул Палмер забив після передачі Рахіма Стерлінга. На 61-й хвилині футболісти "Челсі" подвоїли перевагу в рахунку - гол забив Ніколя Джексон. Асистував йому Коул Палмер. Активну участь у гольовій атаці приймав Михайло Мудрик.

Відео дня

"Челсі" - "Шеффілд Юнайтед" - 2:0

Голи: Палмер, 54, Джексон, 61

"Челсі": Петрович, Дісасі, Сілва, Бадіашиль, Колвілл, Кайседо, Галлахер, Стерлінг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69), Джексон (Гюсто, 90+4)

"Шеффілд Юнайтед": Фодерінгем, Богл, Ахмедходжич, Трасті, Лоу, Соуза, Макеті, Хамер (Бен Сліман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер, Макберні (Норвуд, 67)

Попередження: Галлахер (52) - Макеті (42), Хамер (63), Лоу (74)

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на цю гру в стартовому складі і відіграв 69 хвилин. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,4 бала.

Після 17-ти зіграних турів в активі лондонського "Челсі" 22 очки. Підопічні Маурісіо Почеттіно займають 10-ту позицію в турнірній чемпіонату Англії з футболу. "Шеффілд Юнайтед" з 8 балами йде на 20-й сходинці.

У наступному турі Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" зіграє проти "Вулверхемптона", а "Шеффілд Юнайтед" зустрінеться з "Астон Віллою".

Вас також можуть зацікавити новини: