Врятував екс-гравець Шахтаря: Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в першому матчі з новим тренером (відео)

Манкуніанці в рамках АПЛ здолали "Крістал Пелас".

"Манчестер Юнайтед" в 15-му турі Англійської Прем'єр-ліги приймав "Крістал Пелас". Манкуніанці проводили свій перший матч під керівництвом Ральфа Рангніка, який керуватиме командою до кінця сезону. Зустріч завершилася мінімальною перемогою "МЮ". Ближче до кінця зустрічі три очки манкуніанцям приніс екс-півзахисник "Шахтаря" Фред, який відкрив рахунок дальнім ударом. "Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелас" - 1:0 Гол: Фред, 77 "Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Магуайр, Ліндельоф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактоміней, Санчо (Грінвуд, 62), Роналду, Рашфорд (Еланга, 76) "Крістал Пелас": Гуаїта, Клайн, Томкінс, Гехі, Мітчелл, Шлупп, Куяте (Езе, 84), Галлахер, Айю (Олісе, 84), Заа, Бентеке (Едуар, 67) Відео голу Читайте такожНовий тренер Манчестер Юнайтед згадав, як вивчав роботу Лобановського АПЛ: положення команд "Манчестер Юнайтед" набрав 24 очки та піднявся на шосте місце в АПЛ.

"Крістал Пелас", у якого 16 очок, займає 12-е місце.

У топ-четвірці йдуть "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" та "Вест Хем". Автор: Антон Дудар

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